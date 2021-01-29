اتحاد كرة القدم: لا يكون عدد الاندية اكثر من 10 بدوري الممتاز في الموسم الجديد

باكو، 29 يناير، أذرتاج

قال ائلخان محمدوف إن عدد الاندية بدوري الممتاز الأذربيجاني لا يكون اكثر من 10 اندية في الموسم الجديد.

أفادت أذرتاج عن محمدوف النائب التنفيذي لرئيس الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم قوله في مؤتمر صحفي عقده في 29 يناير اليوم إن الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم لها استراتيجية والغرض هو مشاركة 10 اندية على الاقل في دوري الممتاز وهذه المسألة سوف تطرح للنقاش في مارس من جديد. ونحن نموّل اندية اقليمية حتى نعرض على رجل عمل قرر بدعم كرة القدم منتجا جاهزا. ومن الواجب بالنسبة لنا أن تعيش كرة القدم الاحترافية في الأقاليم.

واعرب عن أمله في مد رجال الاعمال دعما لهذا العمل في المستقبل مفيدا إننا ننتظر منهم هذه الخطوة ونحن في اتصال بالمؤسسات الكبيرة في الاقاليم ونحيطها علما بالاندية:

"وتكتب الصحافة احيانا أن اتحاد كرة القدم لا تسمح لبعض الاندية بدوري الممتاز ولكن هذا ليس كذلك بل نريد عدم خرق توازن الجودة. و10 اندية لبطولة أذربيجان نموذجي ولكن 12 ناديا تشكل مخاطرة ويجب أن تكون للنادي تقاليد."