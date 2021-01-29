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    اقتصاد


    البنك المركزي يقصد تشكيل بنية تحتية مالية مصرفية في قره باغ

    ٢٩.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٦]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    قال ائلمان رستموف إن البنك المركزي يقصد تشكيل بنية تحتية مالية مصرفية في قره باغ.

    أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس مجلس ادارة البنك المركزي قوله في مؤتمر صحفي منعقد 29 يناير اليوم إن البنك المركزي سيفتح مندوبيين اثنين لدى المحافظات المحررة من الاحتلال وقد أجريت مناقشات واسعة مع القطاع المصرفي بهذا الصدد. وستكون هناك ادارتان اقليميتان كبيرتان تابعتان للبنك المركزي ونود أن تكون احدى تينك الادارتين في شوشا.

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يقصد تشكيل بنية تحتية مالية مصرفية في قره باغ
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