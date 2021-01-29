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    قد تستضيف لندن مباراة أذربيجان وقطر

    ٢٩.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤١]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    قال ائلخان محمدوف إن منتخب أذربيجان ينتظره جدول المباريات الصعبة في مارس ويجب أن نلعب مع قطر بين مباراتي البرتغال وصربيا.

    أفادت أذرتاج عن محمدوف النائب التنفيذي لرئيس الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم قوله في مؤتمر صحفي عقده في 29 يناير اليوم إن منتخب قطر يريد تنظيم المباراة في لندن والمحادثات في هذا الصدد جارية حاليا.

    يذكر أن منتخب أذربيجان يتنافس اولا ضمن تصفيات كأس العالم مع البرتغال في 24 مارس وبعد ثلاثة ايام يلتقي بمنتخب قطر وفي 30 مارس مع منتخب صربيا ضمن التصفيات.

     

     

    AZERTAG.AZ :قد تستضيف لندن مباراة أذربيجان وقطر
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