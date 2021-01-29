المرسوم الرئاسي في التعديلات في المرسوم الرئاسي المصدق على مذكرة التفاهم في التعاون السياحي بين أذربيجان والسعودية

باكو، 29 يناير، أذرتاج

اصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 29 يناير 2021م مرسوما في ادراج تعديلات في المرسوم الرئاسي في ضمان تنفيذ المرسوم رقم 119 الصادر في 6 يونيو عام 2018م عن الرئيس الأذربيجاني في ضمان فعاليات وزارة الثقافة.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 للدستور الأذربيجاني ينص البند الثاني منه على ما يلي:

"2. تبديل تعبير "وزارة الثقافة والسياحة" بتعبير "وكالة السياحة الحكومية" في القسم الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 909 الصادر في 11 يونيو عام 2013م عن الرئيس الأذربيجاني في التصديق على مذكرة تفاهم موقع عليها في 12 مارس عام 2013م بمدينة المدينة في التعاون في مجال السياحة بين وزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية."