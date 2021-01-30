رئيس البنك المركزي: من المتوقع أن يكون التضخم المالي هذا العام عند 4 في المائة
AzerTAg.az
٣٠.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٠٦]
باكو، 29 يناير، أذرتاج
قال ائلمان رستموف رئيس البنك المركزي في مؤتمر صحفي عقده اليوم 29 يناير انه من المتوقع أن يكون التضخم الالي عام 2021م في أذربيجان عند 4 في المائة.
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