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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع الأذربيجاني والتركي

    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [٠١:٢٨]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية في 29 يناير بين وزيري الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف والتركي خلوصي أكار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن وزيري الدفاع بحثا مسائل خاصة ببدء فعالية مركز المراقبة المشترك التركي الروسي.

     

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع الأذربيجاني والتركي
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