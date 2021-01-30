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    ثقافة


    تأسيس وكالة السينما في أذربيجان

    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [٠١:٣٠]

    باكو، 30 يناير، أذرتاج

    أبلغ أنار كريموف تأسيس وكالة السينما في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن كريموف وزير الثقافة الأذربيجاني قوله إن الغرض الرئيس من تأسيس وكالة السينما هو تمهيد ظروف تستجيب عن المتطلبات الحديثة في صناعة السينما وجلب الاستثمارات والمستثمرين الاجانب الى هذا المجال والتوصل بذلك الى تنمية السينما الأذربيجانية.

     

     

    AZERTAG.AZ :تأسيس وكالة السينما في أذربيجان
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    تأسيس وكالة السينما في أذربيجان