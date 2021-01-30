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    انخفاض أسعار النفط الأذربيجاني بشكل طفيف

    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٩]

    باكو، 30 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    انخفضت أسعار النفط الأذربيجاني بشكل طفيف.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 56.09 دولار بعد انخفاضه 0.01 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :انخفاض أسعار النفط الأذربيجاني بشكل طفيف
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