  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    العقيد واقف دركاهلي: الوفد التركي موجود بالفعل في أذربيجان للمشاركة في مركز المراقبة المشترك التركي الروسي (فيديو)

    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٢٢]

    باكو، 30 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    بدأ اليوم مركز المراقبة التركي الروسي المشترك عمله، والذي أنشئ وفقًا للبند ذي الصلة من البيان المشترك لرئيس جمهورية أذربيجان ورئيس الاتحاد الروسي ورئيس وزراء أرمينيا. لقد وصل الجنود الأتراك الذين سيشاركون في مركز المراقبة المشترك إلى أذربيجان.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد واقف دركاهلي.

    وقال دركاهلي إن العسكريين الروس الذين سيشاركون في عمل مركز المراقبة المشترك موجودون في آذربيجان.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16119969034098029857.mp4

    AZERTAG.AZ :العقيد واقف دركاهلي: الوفد التركي موجود بالفعل في أذربيجان للمشاركة في مركز المراقبة المشترك التركي الروسي (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٤١]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية يال بيرأحمدلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [٠١:٢٨]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع الأذربيجاني والتركي
    ٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٦]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جوفارلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٧]
    وفد قوات البحرية العسكرية الأذربيجانية يزور تركيا
    العقيد واقف دركاهلي: الوفد التركي موجود بالفعل في أذربيجان للمشاركة في مركز المراقبة المشترك التركي الروسي (فيديو) العقيد واقف دركاهلي: الوفد التركي موجود بالفعل في أذربيجان للمشاركة في مركز المراقبة المشترك التركي الروسي (فيديو)