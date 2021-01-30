العقيد واقف دركاهلي: الوفد التركي موجود بالفعل في أذربيجان للمشاركة في مركز المراقبة المشترك التركي الروسي (فيديو)

باكو، 30 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

بدأ اليوم مركز المراقبة التركي الروسي المشترك عمله، والذي أنشئ وفقًا للبند ذي الصلة من البيان المشترك لرئيس جمهورية أذربيجان ورئيس الاتحاد الروسي ورئيس وزراء أرمينيا. لقد وصل الجنود الأتراك الذين سيشاركون في مركز المراقبة المشترك إلى أذربيجان.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد واقف دركاهلي.

وقال دركاهلي إن العسكريين الروس الذين سيشاركون في عمل مركز المراقبة المشترك موجودون في آذربيجان.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16119969034098029857.mp4