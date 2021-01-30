الرئيس الأذربيجاني يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي

باكو، 30 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

أجرى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مكالمة هاتفية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

هنأ رئيس الدولة إلهام علييف الرئيس التركي بافتتاح مركز المراقبة المشترك التركي الروسي في منطقة أغدام.

وشكره الرئيس التركي على التهنئة.

وأعرب الرئيسان عن ثقتهم في أن بدء المركز عمله سيخدم لضمان السلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة.

خلال المكالمة الهاتفية، اعرب الجانبان عن ارتياحهما لتنفيذ بنود البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر.

كما أكدا أن العلاقات الودية والأخوية بين أذربيجان وتركيا ستستمر في التطور بنجاح في جميع المجالات.

اعرب رئيسا الدولتين عن ارتياحهما لمشاركة الشركات التركية في أعمال الترميم وإعادة الاعمار في الأراضي المحررة لأذربيجان.

كما شدد رئيسا أذربيجان وتركيا على أهمية الدعم المتبادل في مكافحة الوباء.