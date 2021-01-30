تقديم 8 تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أرمينيا خلال الحرب إلى المنظمات الدولية

باكو، 30 يناير، أذرتاج

التقت مفوضة حقوق الإنسان (أمينة المظالم) لجمهورية أذربيجان سابينا علييفا بالسفير الألماني لدى أذربيجان فولفغانغ مانيغ.

قدمت سابينا علييفا خلال الاجتماع معلومات مفصلة عن الأنشطة المتعددة الأوجه لمكتب أمين المظالم وحماية حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية وتعزيزها واستعادتها وفقاً للدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تعد جمهورية أذربيجان طرفاً فيها. وأشارت أمينة المظالم إلى أن مكتب أمين المظالم عمل بثبات وعمد في هذا الاتجاه وإلى أنه خلال الجائحة ناشد مختلف الوكالات الحكومية لضمان الحقوق والحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت سابينا علييفا إنها تولي أهمية خاصة لتوسيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خلال فترة عملها.

وقال المفوضة إنه خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً من سبتمبر إلى نوفمبر 2020 أقيم بمهام تقصي الحقائق في المناطق التي دمرتها الهجمات الصاروخية من قبل القوات المسلحة الأرمينية على أهداف مدنية أذربيجانية وأعدت تقارير خاصة على أساس الأدلة والحجج التي حصلنا عليها وأرسلتها إلى الجهات الدولية ذات الصلة ومنظمات دولية. في إشارة إلى أنه تم إعداد 7 تقارير خاصة عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب حتى الآن، قالت سابينا علييفا إنها التقت خلال هذه الفترة بجنودنا الذين أسرتهم أرمينيا، وكذلك مع مواطنينا المحتجزين كرهائن لدى أرمينيا منذ عام 2014 للتحقيق في حالات التعذيب والمعاملة السيئة. وقالت إن التقرير الثامن أعد على أساس المعلومات حصلت عليها وأرسلت إلى المنظمات الدولية ذات الصلة.

بدوره، شكر السفير فولفغانغ مانيغ المفوضة على الاستقبال الحار والمعلومات المفصلة حول أنشطة المؤسسة والعمل المنجز. وعبر السفير عن اهتمامه بالتعاون مع مكتب أمين المظالم في مجال الحماية الفعالة لحقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، وأشاد باهتمام المنظمة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني معرباً عن دعمه في هذا الصدد.

ونوقش في الاجتماع عدد من الموضوعات الأخرى.