أذربيجان مستعدة لدعم طوكيو

باكو، 30 يناير، أذرتاج

طلبت اليابان من الدول ذات الخبرة الواسعة دعما في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو 2020.

وأبلغت وزارة الشباب والرياضة وكالة أذرتاج، فإن النداء الذي وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو يعكس طلب إرسال الموارد البشرية للدول ذات الخبرة الواسعة في إقامة المسابقات الرياضية إلى اليابان.

واستجابة للنداء، أشار وزير الشباب والرياضة آزاد رحيموف إلى أن أذربايجان استضافت المسابقات الدولية بنجاح كبير مثل الألعاب الأوروبية الأولى في عام 2015 وألعاب التضامن الإسلامي الرابعة في عام 2017 والفورمولا 1 في سنوات 2016 وأولمبياد الشباب الأوروبي الخامس عشر في 2019. وتحقيقا لهذه الغاية، أشار الوزير إلى إمكانية دعم أذربيجان في الألعاب الأولمبية في طوكيو بمواردها البشرية ذات الخبرة.

بدوره، قال الوزير آزاد رحيموف إن أذربيجان بلد يتمتع بخبرة كبيرة في كل من المسائل الفنية والتنظيمية من حيث إقامة المسابقات الرياضية. تمتلك أذربيجان قاعدة بيانات للموظفين العاملين في جميع هذه الأحداث المرموقة، وبناءً على ذلك، سيتم تقديم خبرائنا إلى الجانب الياباني في المجالات ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لدينا موظفون محليون يعملون في مجالات التكنولوجيا والنقل وإدارة الملاعب الرياضية والعمل مع المتطوعين وما إلى ذلك، ويتلقى أخيارهم دعوات للمشاركة في مختلف المياريات الرياضية الدولية من وقت إلى آخر ويطبقون بنجاح معارفهم وخبراتهم.