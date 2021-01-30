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    الرئيس الأذربيجاني يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي

    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٠]

    باكو، 30 يناير، أذرتاج

    أجرى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مكالمة هاتفية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 يناير اليوم.

    هنأ رئيس الدولة إلهام علييف الرئيس الروسي بافتتاح مركز المراقبة المشترك التركي الروسي في منطقة أغدام.

    وشكره الرئيس الروسي على التهنئة.

    وأعرب الرئيسان عن ثقتهما في أن بدء المركز عمله سيخدم لضمان السلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة.

    واشار الرئيس إلهام علييف والرئيس فلاديمير بوتين الى اهمية اجتماع منعقد على مستوى نواب رؤساء الوزراء في موسكو بشأن تنفيذ متطلبات بند النقل والاتصالات للبيان الثلاثي الموقع عليه في 10 نوفمبر.

    وخلال المحادثة الهاتفية اعرب الطرفان عن ثقتهما في مواصلة تعزز العلاقات مع التعبير عن الارتياح من تطور علاقات الصداقة الأذربيجانية الروسية المبنية على الشراكة الاستراتيجية تطورا ناجحا في جميع المجالات.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي
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