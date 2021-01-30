تطعيم 560 موظف الصحة في مقاطعة فضولي الى اليوم

فضولي، 30 يناير، أذرتاج

تجري عملية واجراءات التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ضمن تدابير التطعيم المنفذة في الجمهورية بهدف الحيلولة دون انتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قالت السلطة التنفيذية لمقاطعة فضولي إن اجراءات التطعيم تنفذ لدى مستشفى فضولي المركزي التي خصصت لهذه الفعاليات غرف التسجيل وغرفتي التطعيم وغرفة الطبيب وغرفة الإسعاف وغرفة ما بعد التطعيم وغرفة الانتظار. واحضرت المقاطعة 867 جرعة من التطعيم في المرحلة الاولية وقد تم تطعيم 560 موظف الصحة في أول ايام التطعيم والعملية جارية.

يذكر أن اجراءات وعمليات التطعيم تنفذ وفقًا لـ"إستراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في جمهورية أذربيجان للفترة 2021-2022" التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 16 يناير 2021م وتنص الاستراتيجية على تطعيم الفئة الحساسة من شرائح الاهالي والموظفين بما فيهم موظفي الصحة والذين تتجاوز اعمارهم عن 65 سنة وطواقم اجهزة انفاذا القانون المجلوبة الى تدابير مضادة للوباء والحجر الصحي.