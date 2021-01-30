افتتاح مركز المراقبة المشترك التركي الروسي في أغدام أذربيجان – صور

أغدام، 30 يناير، أذرتاج

نظم 30 يناير اليوم حفل افتتاح مركز المراقبة المشترك التركي الروسي في اراضي محافظة أغدام الأذربيجانية المحررة من احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج أن الغرض الرئيس للمركز هو رصد تنفيذ بنود البيان الثلاثي الموقع عليه من قبل رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس الوزراء الأرميني والاتفاقيات التي تم التوصل اليها.

وحضر حفل الافتتاح وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف ونائب وزير الدفاع التركي يونس إمرة قره عثمان أوغلو ونائب وزير الدفاع الروسي الكساندر فومين.

يذكر أن وزيري الدفاع التركي والروسي وقعا في 11 نوفمبر عام 2020م على مذكرة في إنشاء مركز المراقبة المشترك التركي الروسي.

مساحة مركز المراقبة تقرب من 4 هيكتارات وعليها 65 عددا من غرف جاهزة خدمية وادارية وسكنية وكلها مزودة بالاجهزة والمستلزمات الضرورية وامداد الماء والطاقة والتدفئة ومركز المراقبة العام للاستخدام المشترك لكلا الطرفين وصالة مؤتمر صحفي ومطعم بسعة 100 شخص ومركز الطب والمغسل ومحل الحلاقة ومحل الخياطة ومحل تجاري.

وفي المركز محطة الماء ومحول ومولد الطاقة الكهربائية وموقف سيارات ومدينتان رياضيتان في الهواء الطلق وصالتان رياضيتان مغلغتان ومستودعات للأغذية والتبريد.

وحوصر اراضي المركز بالجدار وفي اربعة نقاط أبراج المراقبة مع تنظيم خدمة الحماية والحرس.

ويتم حرس المركز من قبل جنود جيش أذربيجان.

ويرأس طاقم مركز المراقبة التركي اللواء عبد الله قاطرجي وطاقم مركز المراقبة الروسي اللواء فيكتور فيدورينكو.