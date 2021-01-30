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    سياسة


    مرسوم الرئيس علييف لإنشاء نظام المعلومات للرقابة الحكومية

    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [٢١:٤٤]

    باكو، 30 يناير، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في 30 يناير على مرسوم في إنشاء نظام المعلومات للرقابة الحكومية.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على انشاء نظام المعلومات للرقابة الحكومية لدى الديوان الرئاسي لضمان اجراء الرقابة الالكتروني على ضوع تنفيذ مراسم وتوجيهات الرئيس الأذربيجاني وتقييم فعاليات هياكل السلطات التنفيذية المحلية على اساس مؤشرات الكفاءة الرئيسية.

    ويكلف المرسوم الجهاز الحكومي للاتصالات الخاصة وامن المعلومات بضان امن معلومات نظام المعلومات للرقابة الحكومية.

    AZERTAG.AZ :مرسوم الرئيس علييف لإنشاء نظام المعلومات للرقابة الحكومية
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