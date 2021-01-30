وزير الدفاع يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي فعاليات مركز المراقبة المشترك التركي الروسي

باكو، 30 يناير، أذرتاج

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف 30 يناير نائب وزير الدفاع الروسي الكساندر فومين الذي زار البلد للمشاركة في حفل افتتاح مركز المراقبة المشترك التركي الروسي في أغدام الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن وزير الدفاع الأذربيجاني اكد على أن علاقات الصداقة لرئيسي البلدين تعيّن تنمية حيوية للعلاقات في جميع المجالات بين البلدين خاصة التعاون العسكري والعسكري الفني.

وذكر الوزير حسنوف أن حرب قراباغ الثانية التي سجلت في التاريخ كالحرب الوطنية انتهت بانتصار جيش أذربيجان وحررت الاراضي من الاحتلال خلال 44 يوما.

واعرب وزير الدفاع عن أمله في أن مركز المراقبة المشترك التركي الروسي سيراقب بفعالياته المثمرة على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها ويساهم في ضمان السلام طويل الامد في المنطقة.

ورفع نائب وزير الدفاع الروسي فومين الشكر للجانب الأذربيجاني على الاعمال المنفذة والظروف المهيأة لدى المركز من اجل شروعه في فعاليات شروعا كاملا. واعرب فومين عن ثقته في أن المركز سينشط لما هو وضع وينفذ مهامه ووظائفه بما يليق به لكي يتوصل الى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تبادل الطرفان في الاجتماع وجهات نظر حول مسائل الامن الدولي والاقليمي والاوضاع الراهنة للتعاون في مجالي العسكرية والعسكرية الفنية وآفاق تطوير العلاقات وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.