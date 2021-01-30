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    زيرة يتعاقد مع المهاجم البرازيلي

    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٥‎]

    باكو، 30 يناير، أذرتاج

    تعاقد نادي زيرة باكو لكرة القدم مع المهاجم البرازيلي فيليبه باهتمان بشرط مدة 6 أشهر مع 3 سنوات.

    وانتقل المهاجم البرازيلي الخاص بنادي لفيف الاوكراني الى زيرة على اساس الاعارة بشرط شراء حق الانتقال اللاحق.

    وفي حال شراء حق الانتقال للمهاجم البرازيلي البالغ 20 عاما من عمره يدخل العقد لمدة 3 سنوات حيز التنفيذ.

    AZERTAG.AZ :زيرة يتعاقد مع المهاجم البرازيلي
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    زيرة يتعاقد مع المهاجم البرازيلي