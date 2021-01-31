وزير الدفاع يبحث مع نائب وزير الدفاع التركي فعاليات مركز المراقبة المشترك التركي الروسي

باكو، 30 يناير، أذرتاج

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف 30 يناير نائب وزير الدفاع التركي يونس إمرة قره غثمان أوغلو الذي زار البلد للمشاركة في حفل افتتاح مركز المراقبة المشترك التركي الروسي في أغدام الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الوزير حسنوف ذكر أن الأخوة الأذربيجانية التركية أخوة ابدية ولا تتزعزع مؤكدا على أن التعاون العسكري بين البلدين مبني على علاقات الصداقة وان هذا التعاون يتطور ويتعزز.

وقال الوزير حسنوف إن تنمية العلاقات بين البلدين تلعب علاقات الصداقة لرئيسي البلدين فيها دورا مهما مشددا خاصة على أن هذه العلاقات تؤثر ايجابيا على تعزز التعاون العسكري والعسكري الفني الأذربيجاني التركي وتطويرها.

واضاف الوزير حسنوف أن حرب قراباغ الثانية التي دخلت التاريخ كالحرب الوطنية انتهت بانتصار أذربيجان وحررت الاراضي من الاحتلال خلال 44 يوما. وشدد الوزير خاصة على لعب دعم تركيا المعنوي دورا كبيرا في انتهاء الحرب الوطنية بانتصار أذربيجان الباهر رافعا الشكر والامتنان لتركيا دولة وشعبا.

وابلغ الوزير حسنوف انه وطيد الثقة في أن مركز المراقبة المشترك التركي الروسي الواقع في اراضي محافظة أغدام الأذربيجانية سيراقب بفعالياته المثمرة على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها ويساهم في ضمان السلام طويل الأجل في المنطقة.

وبدوره هنأ نائب وزير الدفاع التركي قره عثمان أوغلو الشعب الأذربيجاني بمناسبة الانتصار في الحرب الوطنية سائلا الله عز وجل الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن والشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وشكر نائب وزير الدفاع التركي يونس امرة قراعثمان اوغلو الجانب الأذربيجاني على الاعمال المنفذة والظروف المهيأة لنشاط مركز المراقبة المشترك التركي الروسي نشاطا كاملا. واعرب نائب وزير الدفاع التركي عن يقينه من أن المركز سينشط لما هو وضع وينفذ مهامه ووظائفه بما يليق به لكي يتوصل الى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وعبر قره عثمان اوغلو عن الارتياح من الوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان وتركيا مضيفا أن التعاون يواصل تطوره.

واشار الطرفان وهما ينطلقان من خدمة التعاون العسكري لمصالح كلا البلدين الى ضرورة زيادة الجهود في هذا المجال خاصة مجال التعاون العسكري الفني وتنظيم تدريبات مشتركة. ونوها الى أن التدريبات العسكرية المنظمة بين أذربيجان وتركيا تزيد من احترافية جنود جيشي البلدين بجانب خدمتها للحفاظ على السلام والامن والاستقرار في المنطقة.

وجرى في الاجتماع تبادل الاراء حول سائر المسائل ذات التعاون الاقليمي والثنائي تبادلا واسعا.