أناما تعاملت مع 12 بلاغا خلال اليومين وحيدت 4161 ذخيرة غير متفجرة

باكو، 31 يناير، أذرتاج

تعاملت الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام أناما خلال الفترة ما بين 27-29 يناير 2021م مع 12 بلاغا تلقتها بشأن اكتشاف الذخائر غير المتفجرة في أراضي محافظات أغجابدي وجبرائيل وجورانبوي وقبادلي وزنكيلان وترتر وقازاخ ومدينة شوشا.

أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن فرق العمليات السريعة المتنقلة الخاصة للوكالة باشرت عمليات خاصة في كل بلاغ تلقته لاكتشاف 119 ذخيرة غير متفجرة و59 لغما مضادا للمشاة و17 لغمًا مضادّا للدبابات و3 مفجرات للغم المضاد للدبابات و4 قنابل مصغرة و3942 خرطوش من مختلف العيار و9 مخازن للبنادق الآلية فارغة وبقايا خاصة بـ8 قذائف متفجرة.

وخلال العمليات المنفذة تم تفتيش 1441 هيكتار من الاراضي وتطهير اكثر من 118 كم من الطرق البرية من الألغام والذخائر غير المتفجرة وفحص 291 منشأة.

كما أن فرق تفجير اناما حيّدت 204 لغم وذخيرة غير متفجرة.

يواصل موظفو الوكالة كذلك إجراء حملات التنوير والتثقيف والتوعية في السلامة من الألغام والذخائر.