قطار الحاويات يصل الى قارس في رحلة الى الصين عبر اذربيجان
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢١ [١٨:٢٦]
انقرة، 31 يناير (أذرتاج).
وصل قطار الحاويات الى محطة قارس التركية متوجها الى سيان الصينية من انقرة عبر سكة حديد باكو – تبيليسي – قارس.
افادت وكالة أذرتاج أن القطار يواصل حركته بناء على الجدول الزمني المحدد دون تأخر.
يجب الذكر ان قطار الحاويات بين انقرة – سيان سيقطع مسافة تبلغ 7 آلاف و792 كم مرورا بالقارتين والبحرين و5 بلدان.
تشغل القطار الذي يحمل 42 حاوية اعضاء كونسورسيوم النقل الدولي العابر لبحر الخزر – سكك الحديد الاذربيجانية، سكك الحديد أكسبرس الكازاخستانية وج ر لوجيستيك الجورجية وباسيفيك ايراسيا لوجيستيكس التركية.
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