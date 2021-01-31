انقرة، 31 يناير (أذرتاج). وصل قطار الحاويات الى محطة قارس التركية متوجها الى سيان الصينية من انقرة عبر سكة حديد باكو – تبيليسي – قارس. افادت وكالة أذرتاج أن القطار يواصل حركته بناء على الجدول الزمني المحدد دون تأخر. يجب الذكر ان قطار الحاويات بين انقرة – سيان سيقطع مسافة تبلغ 7 آلاف و792 كم مرورا بالقارتين والبحرين و5 بلدان. تشغل القطار الذي يحمل 42 حاوية اعضاء كونسورسيوم النقل الدولي العابر لبحر الخزر – سكك الحديد الاذربيجانية، سكك الحديد أكسبرس الكازاخستانية وج ر لوجيستيك الجورجية وباسيفيك ايراسيا لوجيستيكس التركية.

AZERTAG.AZ : قطار الحاويات يصل الى قارس في رحلة الى الصين عبر اذربيجان

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