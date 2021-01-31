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    قطار الحاويات يصل الى قارس في رحلة الى الصين عبر اذربيجان

    ٣١.٠١.٢٠٢١ [١٨:٢٦]

    انقرة، 31 يناير (أذرتاج).

    وصل قطار الحاويات الى محطة قارس التركية متوجها الى سيان الصينية من انقرة عبر سكة حديد باكو – تبيليسي – قارس.

    افادت وكالة أذرتاج أن القطار يواصل حركته بناء على الجدول الزمني المحدد دون تأخر.

    يجب الذكر ان قطار الحاويات بين انقرة – سيان سيقطع مسافة تبلغ 7 آلاف و792 كم مرورا بالقارتين والبحرين و5 بلدان.

    تشغل القطار الذي يحمل 42 حاوية اعضاء كونسورسيوم النقل الدولي العابر لبحر الخزر – سكك الحديد الاذربيجانية، سكك الحديد أكسبرس الكازاخستانية وج ر لوجيستيك الجورجية وباسيفيك ايراسيا لوجيستيكس التركية.

     

    AZERTAG.AZ :قطار الحاويات يصل الى قارس في رحلة الى الصين عبر اذربيجان
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