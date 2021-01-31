أذربيجان: تسجيل 153 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و355 حالة شفاء ووفاة 6 أشخاص
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢١ [١٨:٢٩]
باكو، 31 يناير (أذرتاج).
سجلت إصابة 153 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 355 مصاب هذا المرض وتوفي 6 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 230 ألف و219 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 223 ألف و315 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3132 مريض ويستمر علاج 3772 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و408 ألف و50 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6330 فحص طبي.
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