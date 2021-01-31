انعقاد اجتماع فريق العمل الثلاثي لنواب رؤساء وزراء اذربيجان وروسيا وارمينيا في موسكو

موسكو، 31 يناير (أذرتاج).

انعقد في موسكو الاجتماع الاول لفريق العمل الثلاثي برئاسة نواب رؤساء وزراء اذربيجان وروسيا وارمينيا.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي لحكومة روسيا ان نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطفايف ونائب رئيس الوزراء الروسي آليكسي أوفيرتشوك ونائب رئيس الوزراء الارميني مغير غريقوريان والوفود المرافقة لهم ناقشوا على مستوى فريق العمل الثلاثي مسائل تنفيذ البيان الموقع في 11 يناير عام 2021 من قبل الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس الوزراء الارميني.

بحثت الاطراف مسائل تنفيذ المهام بناء على البند التاسع للبيان الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 وكذلك البنود الثانية والثالثة والرابعة للبيان الموقع في 11 يناير عام 2021.

اتخذت الاطراف قرارا عن انشاء فرق خبيرة فرعية لضمان أمن السكك الحديد والطرق البرية والنقل وكذلك توفير المراقبة الحدودية والجمركية والبيطرية والحجر الصحي والصحي. قرر المشاركون تشكيل فرق فرعية حتى الثاني من فبراير عام 2021 وتنظيم اول اجتماع لها حتى الخامس من فبراير.

قرر انعقاد الاجتماع القادم لفريق العمل الثلاثي في موسكو. سيتم تحديد موعد الاجتماع قريبا.