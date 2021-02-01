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    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى 102 مليون شخص

    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [١١:٢٣]

    باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 11 ألفا و986 شخص خلال اليوم الأخير، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى مليونين و209 ألف و195 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع أكثر من 501 ألف و930 شخص خلال اليوم الاخير وليصل العدد الاجمالي الى 102 مليون و83 ألفا و344 مصاب.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى 102 مليون شخص
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