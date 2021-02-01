زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب تركيا
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
إسطنبول، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ولاية إزمير غرب تركيا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال وقع في تمام الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي.
بلغ عمق الزلزال 20 كم تحت سطح الأرض.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 4.8 درجة وعمقها 7 كيلو مترات.
ولم ترد تقارير حتى الساعة عن أي أضرار مادية أو بشرية.
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