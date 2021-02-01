  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب تركيا

    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠٠]

    إسطنبول، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ولاية إزمير غرب تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال وقع في تمام الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي.

    بلغ عمق الزلزال 20 كم تحت سطح الأرض.

    وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 4.8 درجة وعمقها 7 كيلو مترات.

    ولم ترد تقارير حتى الساعة عن أي أضرار مادية أو بشرية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [١١:٢٣]
    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى 102 مليون شخص
    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:١٦]
    أوكرانيا تسمح بإجراء مناورات الناتو في البلاد عام 2021
    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٩]
    جورجيا تتخذ قرارا جديدا بشأن الأجانب الوافدين الى البلد بدء من 1 فبراير
    من المتوقع أن تستأنف الرحلات الجوية بالدرجة الاولى مع الاتحاد الاوروبي وبلدان الخليج واسرائيل
    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٦]
    اجتماع لبحث ترتيبات الاحتفاء بالدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2021
    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب تركيا