الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس حزب الحركة القومية التركية

باكو، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 2 فبراير نائب رئيس حزب الحركة القومية التركية مولود كاراكايا.

افادت وكالة اذرتاج ان نائب رئيس حزب الحركة القومية التركية مولود كراكايا نقل تحيات رئيس الحزب دولت بهتشلي الى الرئيس إلهام علييف وهنأ الرئيس إلهام علييف بالانتصار في الحرب الوطنية بقيادته.

واعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على تحيات دولت بهتشلي وطلب منه نقل تحياته إلى رئيس حزب الحركة القومية التركية.

واستذكر رئيس الدولة دعم تركيا السياسي والمعنوي والدبلوماسي لأذربيجان خلال الحرب الوطنية. قال الرئيس إلهام علييف مشيرا الى ان تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الحرب كانت دعما كبيرا لأذربيجان ومضيفا ان تصريحات رئيس حزب الحركة القومية حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم دولت بهتشلي كانت ذات أهمية سياسية وأخلاقية.

أطلع نائب رئيس حزب الحركة القومية مولود كاراكايا رئيس الدولة على مبادرة بناء مدرسة للثقافة والفنون الجميلة في الأراضي الأذربيجانية المحررة. وقال إنه التقى مع وزير التعليم الأذربيجاني ومسؤولين آخرين في هذا الصدد.

وشكر الرئيس إلهام علييف على هذه المبادرة وقال إن هذه المبادرة ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار أعمال الترميم والإعمار في الأراضي المحررة. وأكد رئيس الدولة أنه تم إعداد المخططات الرئيسية للمدن في الأراضي المحررة. وقال إنه سيعطي التعليمات ذات الصلة لاختيار المكان المناسب لمبنى المدرسة.

خلال المحادثة تبادل الطرفان الآراء حول آفاق التطور الناجح للعلاقات الأخوية والودية بين أذربيجان وتركيا.