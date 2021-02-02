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    الهندسة العسكرية لحرس الحدود تحيد 120 لغم مضاد للأفراد في قوبادلي

    ٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]

    باكو، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تتواصل إجراءات إنشاء البنية التحتية لحماية الحدود في الاراضي المحررة من وطأة الاحتلال الارميني بعد ضمان وحدة اراضي دولتنا وبما في ذلك تحرير حدود الدولة مع جمهورية أرمينيا نتيجة الانتصار العظيم الذي حققه الجيش الاذربيجاني تحت قيادة الرئيس إلهام علييف في الحرب الوطنية.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لحرس الحدود ان وحدات الهندسة العسكرية التابعة لحرس الحدود تطهر الأراضي من الالغام التي زرعتها قوات الاحتلال الأرمينية على طول حدود الدولة.

    حيدت هندسة حرس الحدود 120 لغم مضاد للأفراد بالقرب من قرية ملك أحمدلي بمحافظة قوبادلي في 31 يناير.

    AZERTAG.AZ :الهندسة العسكرية لحرس الحدود تحيد 120 لغم مضاد للأفراد في قوبادلي
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    الهندسة العسكرية لحرس الحدود تحيد 120 لغم مضاد للأفراد في قوبادلي الهندسة العسكرية لحرس الحدود تحيد 120 لغم مضاد للأفراد في قوبادلي