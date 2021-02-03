الرئيس الأذربيجاني: لم نعد وحدة أراضينا فحسب، بل قضينا على الفاشية الأرمنية

باكو ، 3 فبراير ، أذرتاج

واليوم، يجب على الدوائر المؤيدة للأرمن والمناهضة لأذربيجان والمعارضة للإسلام والتي تريد أن تلقي بظلالها على قضيتنا العادلة أن تعلم أن أرمينيا البغيضة احتلت ودمرت كل بنيتنا التحتية باحتلالها لأراضينا.

كما تفيد أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف صرح بهذا في مقابلة مع التلفزيون الأذربيجاني.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلاً إنني لقد زرت مناطق أغدام وفضولي وجبرائيل وغوبادلي وزانكيلان ومدينة شوشا. دمرت مدينة اغدام بالكامل. لا يوجد مبنى واحد آمن. بقي مسجد نصف مدمر وقد أهانه الأرمن أيضاً. لا يوجد مبنى واحد في فضولي. وهناك مبنى مكون من ثلاثة أو أربعة طوابق للوحدات العسكرية. في مدينة جبرائيل توجد وحدة عسكرية على مدخل المدينة ولا توجد مدينة. تركت عدة منازل في حالة سيئة في غوبادلي وزانكيلان. كما استخدموا هذه المنازل كمخفر للشرطة، وبالتالي كقاعدة عسكرية. لا يوجد مبنى واحد سليم في القرى الواقعة على طول الطريق. ودمرت ونهبت جميع المباني في القرى.

وفي إشارة إلى أن هذه الصورة معروضة الآن على العالم كله، قال الرئيس إلهام علييف: "لسنوات عديدة، كان القيادة الأرمنية وأنصارها يخفون اعمال الخراب والدمار هذه. كما لو أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. كما قام ممثلو المنظمات الدولية في تلك المناطق بتغطية الأمر. هذا النهب، هذه الوحشية، هذا العداء يجب أن يثير انتباه العالم كله. لهذا السبب ندعو الصحفيين وممثلي السلك الدبلوماسي لزيارة هذه المناطق. نحتاج إلى دعوة عدد أكبر حتى يمكن للجميع رؤية كل منهم. لم نُعد وحدة أراضينا فحسب، بل قضينا على الفاشية الأرمنية، وأَبَدْنَا الوحشية الأرمنية. على الرغم من أننا لم نحرر منطقتنا بالكامل من الأيديولوجية الفاشية، فقد قضينا على معظمها. لذلك فان انتصارنا المجيد له اهمية كبيرة للمنطقة والعالم".