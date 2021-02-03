العالم الاذربيجاني يترأس المؤتمر في الولايات المتحدة

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

سيرأس المدير التنفيذي لمعهد الفيزياء ورئيس القسم في المركز الوطني للأبحاث النووية والدكتور في العلوم الفيزيائية أنار روستاموف مؤتمرا دولياً سيعقد في الفترة من 15 إلى 19 مارس في مختبر لورانس بيركلي الوطني في الولايات المتحدة.

تم إبلاغ أذرتاج عن ذلك من قبل المعهد. وأشير إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر بخصوص الوباء لهذا العام على منصة "زوم" (Zoom). ويتم تنظيم المؤتمر من قبل المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية(CERN) والمركز الألماني لأبحاث الأيونات الثقيلة ومختبر لورانس بيركلي الوطني بالولايات المتحدة والمعهد المشترك للأبحاث النووية في الاتحاد الروسي.

من الجدير بالذكر أن CPOD (Critical Point and Onset of Deconfinement) هي سلسلة من المؤتمرات التي عقدت في ألمانيا والولايات المتحدة وروسيا وبولندا والصين واليونان. الغرض الرئيسي من المؤتمر هو مناقشة خصائص بيئة الهادرون في تصادمات الطاقة النووية المختلفة والعمل النظري والعملي المنجز في هذا المجال. سيناقش المؤتمر النتائج التي تم الحصول عليها في السنوات الأخيرة في ممارسات ALICE وHADES وNA61 / SHINE وSTAR وإجراء تحليل مقارن لها مع العمل النظري. ستقدم أيضاً مجمعات FAIR وNICA المخطط لها في المستقبل القريب وخططها.