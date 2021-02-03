باكو، 3 فبراير، أذرتاج قالت وزارة الدفاع إن المعلومات الاخيرة تشير الى أن الحرارة الجسدية لعشرة تلاميذ كانت اكثر من 37 درجة. أفادت أذرتاج عن الوزارة أن تلميذين و7 موظفين اصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وشارك في الدروس حضوريا 286 الف و564 تلميذ وتلميذة.

AZERTAG.AZ : وزارة التعليم تكشف عن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى المدارس

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