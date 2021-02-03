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    علم وتعليم


    طلبة جامعة بكين للألسن الأجنبية راغبون في العمل في أذرتاج

    ٠٣.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:٣٩]

    بكين، 3 فبراير، أذرتاج

    طلبة يتعلمون في تخصص اللغة الأذربيجانية لدى جامعة بكين للألسن الاجنبية التي تدرس اكثر من 100 لغة اجنبية سوف يتدربون لدى وكالة أذرتاج وقد ابلغوا تمنياتهم أن يعملوا في الوكالة في قسم الانباء باللغة الصينية كمترجمين ايضا.

    وتنص الاتفاقية على أن طلبة جامعة بكين للألسن الاجنبية سوف يشاركون في ترجمة أنباء أذرتاج المبثوثة باللغة الأذربيجانية الى اللغة الصينية حيث يحصل الطلبة بذلك على امكانية تحسين معارفهم للغة الأذربيجانية بجانب تعرفهم عن كثب الى معلومات واسعة حول تنمية البلد الحديثة وثقافة أذربيجان الغنية. وذلك يساعدهم ليتأهلون كمتخصصين في دراسات أذربيجان.

    كما تتيح الاتفاقية لهم فرصة تعاون وثيق مع مركز أذرتاج الاعلامي لدى الصين وحصولهم على شهادات تعاونهم مع الوكالة.

    يذكر أن جامعة بكين للألسن الاجنبية باشرت لاول مرة في تاريخ الجامعات الاجنبية خارج أذربيجان تدريس اللغة الأذربيجانية منذ عام 2017م كلغة اجنبية ثانية وابتداء من عام 2018م باشرت اعداد وتدريب وتأهيل كوادر في تخصص اللغة الأذربيجانية خاصة لوزارة الخارجية الصينية وسائر المؤسسات الحكومية الصينية.

    جعفروف مراسل أذرتاج

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