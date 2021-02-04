جولة أبطال الشطرنج: منافسي الأستاذ رجبوف

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

اتضح منافسو الاستاذ الأذربيجاني تيمور رجبوف في المرحلة الثالثة باسم أوبيرا يورو رابيد من سلسلة بطولة "جولة أبطال الشطرنج" المنظمة عبر الانترنت.

أفادت أذرتاج أن الاستاذ رجبوف يتنافس في الجولة الاولى من المنافسة التي تنطلق في 6 فبراير مع بلاباؤما الألماني وفي المباريات الثلاث التالية لليوم مع الامريكيين شنكلاند ودومينغيز والبولندي دودا.

ويتنافس في البطولة 16 لاعبا.

وتتألف بطولة سلسلة "جولة أبطال الشطرنج" المستمرة الى سبتمبر من 10 جولات.

يذكر أن الاستاذ الأذربيجاني تيمور رجبوف فاز بالجولة الثانية من السلسلة "ايرثينقس ماسترس" وتغلب في الجولة الاولى سو الامريكي.