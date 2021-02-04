سماح تصدير الطماطم من 12 مؤسسة اخرى الى الاتحاد الروسي

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

تواصل اتخاذ تدابير مشتركة من جانب وكالة الأمن الغذائي مع المؤسسات ذات الصلة من اجل رفع القيود المفروضة على تصدير منتجات الطماطم والتفاح من أذربيجان الى الاتحاد الروسي.

قالت وكالة الأمن الغذائي إن المناقشات المنظمة بين وكالة الأمن الغذائي والخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية (روس سيل خوز نادزور) حول القضية والمراقبات عبر الاتصال المرئي المنفذة على المزارع الشهر الماضي ونتائج اختبارات العينات المأخوذة من المنتجات ادت الى صدور السماح لـ12 مؤسسة اخرى بتصدير الطماطم الى الاتحاد الروسي ابتداء من 5 فبراير.

واضافت أن المناقشات المذكورة مستمرة بين الطرفين.