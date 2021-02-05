إعلان موعد ثلاثاء نيروز

شاماخي، 5 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم إعلان مواعيد ثلاثاء نيروز التي ستحتفل هذا العام في أذربيجان.

قال الدكتور خضر ميكايلوف نائب مدير الشؤون العلمية لمرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين الطوسي لمراسل أذرتاج أن أول أيام الثلاثاء - ثلاثاء الماء سيصادف في 23 فبراير عام 2021.

وسيحتفل ثاني ايام الثلاثاء - ثلاثاء النار في 2 مارس وثالث أيام الثلاثاء - ثلاثاء الريح في 9 مارس وآخر أيام الثلاثاء - ثلاثاء التراب او الارض او الآخر في 16 مارس.

سيستقبل البلد فصل الربيع فلكيا في 20 مارس في الساعة 13:37:00 بتوقيت باكو.

وفقا للحسابات الفلكية، يحل الاعتدال الربيعي على النصف الشمالي للكرة الأرضية 20 مارس لبدء فصل الربيع.