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    ايصال الآلات والمعدات الهندسية الجديدة من تركيا إلى أذربيجان (فيديو)

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٩]

    باكو، 5 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    وفقا لتعليمات من رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف، يستمر تسليم دفعة تالية من الخدمات اللوجستية الى وحدات القوات الهندسية للجيش الأذربيجاني وتسريع إزالة الألغام وتعزيز التدابير الأمنية في المناطق المحررة.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه تم جلب جزء من الآلات والمعدات الهندسية الحديثة المشتراة من جمهورية تركيا إلى بلدنا.

    سيتم وضع الآلات والمعدات تحت تصرف وحدات الهندسة والتحصين التابعة للجيش الأذربيجاني المتمركزة في أراضينا المحررة وستشارك في تطهير مناطقنا السكنية والأراضي الصالحة للزراعة من الألغام وتفكك الذخائر غير المنفجرة.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1612467350427033187.mp4

    AZERTAG.AZ :ايصال الآلات والمعدات الهندسية الجديدة من تركيا إلى أذربيجان (فيديو)
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