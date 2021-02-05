حظر بيع الدواء هارتيل ار دي عقارات راميبريل / هيدروكلوروثيازيد

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

حظر مركز الفحص التحليلي لوزارة الصحة على بيع الدواء المنتج من قبل شركة مصنع ايه قاف اي اس للصيدلية باسم العلامة التجارية هارتيل ار دي بشكل عقارات بزنة 5ر2 مغ / 5ر12 مغ مع راميبريل / هيدروكلوروثيازيد عدد 28 عقارا ومسوق بعلبة كارتونية بسبب عدم موافقة الدواء مع الخصائص المنصوص عليها جراء الاختبارات.

أفادت أذرتاج عن بيان المركز انه اشعر بنتائج الفحص الطبي الاختباري شركة ايه قاف اي اس للصيدلية ومندوبيتها في أذربيجان وشركات الصيدلية المشغولة بالتسويق بالجملة وبالتجزئة مع الاعلان عن أن المركز حظر على توريدها وبيعها خاصة اصدارها المرقم بـ 0010319.