زلزال في ارمينيا يحس في اذربيجان بـ5-3 درجات

باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

وقع اليوم في الساعة 19:36 زلزال بمقدار 5.5 درجات على مقياس ريختر قرب بحيرة كويتشه.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز خدمة رصد الزلازل في اذربيجان ان عمق الزلزال كان كلومتران.

احس الزلزال في المناطق الحدودية الاذربيجانية في قازاخ وتوفوز وكداباي وكنجه بقوة 4-5 درجات وفي المناطق الاخرى بقوة 3-4 درجات على مقياس ريختر.