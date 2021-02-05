تدريبات عسكرية تركية اذربيجانية مشتركة تستمر في الظروف العملية المعقدة

باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

تستمر "تدريبات شتوية عسكرية 2021" بمشاركة الجيش الاذربيجاني والقوات المسلحة لتركيا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان هذه المرحلة من التدريبات شهدت تنفيذ القوات المشاركة أوامر تكتيكية خاصة للهندسة في العمليات القتالية في الظروف العملية المعقدة.

تم تركيز التدريبات في هذه المرة على تطبيق بناء الجسور من قبل الدبابات ومدرعات ازالة الموانع والذخائر القتالية الهندسية.

يجب الذكر ان التدريبات ستستمر حتى 12 فبراير.