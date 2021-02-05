إعلان مسابقة لوغو "عام الصداقة اليبانية الاذربيجانية 2022"

باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

تخطط السفارة اليابانية في اذربيجان تنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوبيل الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين اذربيجان واليابان عام 2022.

افادت اذرتاج نقلا عن السفارة انه يخطط الاحتفال بالعام المقبل كـ"عام الصداقة اليابانية الاذربيجانية" والتبادل الثقافي بين اذربيجان واليابان والموارد البشرية.

اعلنت مسابقة لوغو احتفاء بـ"عام الصداقة اليابانية الاذربيجانية". سيستخدم اللوغو الذي سيتم اختياره في الفعاليات الثقافية المختلفة والمواد الدعائية المنفذة بين البلدين خلال فترة عامي 2021-نهاية 2022. سيتم تكريم صاحب اللوغو الفائز بدبلوم شهادة من قبل السفير الياباني وسماعات "بلوتوز" من شركة AIWA.

يمكن مواطني اذربيجان واليابان المشاركة في المسابقة.

آخر موعد المسابقة الساعة الخامسة مساء في 25 فبراير عام 2021. يمكن الاطلاع على معلومات مفصلة في موقع السفارة الرسمي في الانترنت.