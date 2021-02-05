باكو، 5 فبراير، أذرتاج

عقد سفير أذربيجان لدى ندرلاند فكرت أخوندوف اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع السفير يآب فريديريكس المبعوث الخاص لشؤون اوروبا والشراكة الشرقية لوزارة الخارجية الندرلاندية.

أفادت أذرتاج أن الطرفين تبادلا الاراء حول آفاق جديدة تكونت ضمن الشراكة الشرقية.

تناول الجانبان كذلك العلاقات الحالية بين أرمينيا وأذربيجان. وابلغ السفير أن وقف اطلاق النار احلّ بعد البيان الثلاثي الموقع عليه في 10 نوفمبر عام 2020م من قبل أذربيجان وارمينيا وروسيا. واكد السفير أن هذه الوثيقة تفتح فرصا واسعة لافتتاح النقل والاتصالات في المنطقة وعلى اهمية كف أرمينيا عن ادعاءاتها الترابية ضد سائر البلاد واتخاذها موقفا بناء من اجل مستقبل الشراكة الشرقية.

وتطرق السفير أخوندوف كذلك الى العلاقات الثنائية بين أذربيجان وندرلاند قائلا إن 125 شركة ندرلاندية تعمل في أذربيجان في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات. وشدد على أن البيانات التي لا اساس لها والمغرضة الصادرة عن برلمان ندرلاند خلال مدة الأشهر الاربعة الأخيرة لعام 2020م الماضي بشأن النزاع وكذلك القرارات الـ11 الصادرة عنه ضد أذربيجان قد أخلت عميقا بالعلاقات الثنائية.

واكد المبعوث الخاص فريديريكس على أن الحكومة الندرلاندية تخالف موقف البرلمان المتضمن في تلك القرارات مضيفا أن حكومة ندرلاند لا تعبأ بها ولم تنفذها. ولفت الى أن سياسة ندرلاند الخارجية تشكل من قبل وزير الخارجية وهذه السياسة معلومة جيدا لدى الجانب الأذربيجاني.

وتبادل الطرفان خلال الاجتماع الاراء حول آفاق التعاون بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي في مجالات الطاقة والنقل والمناخ.

واهتم الدبلوماسي الندرلاندي بفرص استثمار محتمل لبلاده في اقتصاد أذربيجان. وذكر سفير أذربيجان أن ايطاليا وألمانيا بين بلدان الاتحاد الاوروبي اساسا توسعان علاقاتهما الاقتصادية مع أذربيجان وتنفذان مشاريع مشتركة في البلد.

واستلفت فريديريكس الى استثمار بلاده في اقتصادي اوكرانيا وتركيا مضيفا أن بلاده مهتمة بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان ايضا.

واشار الطرفان الى ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل.

أقالاروفا مراسلة أذرتاج