إشهار كتاب تفسير "الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية" في 3 مجلدات

ناختشوان، 5 فبراير، أذرتاج

استضاف فرع ناختشوان للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم حفل الإشهار لتفسير"الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية" في ثلاثة مجلدات بقلم أحد علماء العرفان المعروفين في العالم نعمة الله ناخجواني.

يفيد مكتب ناختشوان لوكالة أذرتاج أن رئيس القسم الأكاديمي إسماعيل حاجييف أفاد أنه تم اعتماد "خطة العمل لدراسة وبحث إرث العالم البارز نعمت الله ناخجواني" بموجب مرسوم رئيس المجلس الأعلى المؤرخ في 29 أكتوبر2018 وبدأ تنفيذ المهام التى ينص المرسوم عليها مشيراً إلى أنه تم إنشاء مجموعة بحثية مكونة من 7 أشخاص في فرع ناختشوان للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم لدراسة تراث نعمة الله ناخجواني وتم إرسال باحثين متخصصين إلى قونية بتركيا. وعقد في إطار الزيارة المؤتمر حول "جسر من ناختشوان إلى قونية. " وفي الوقت نفسه، زار الوفد ضريح نعمة الله ناخجواني وكما زار مدرسة الإمام الخطيب الدينية باسم نعمة الله ناخجواني في أغشهر. قدمت بلدية أغشهر للوفد التفسير المكون من خمسة مجلدات لنعمة الله ناخجواني بعنوان "الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية" المنشور في تركيا.

وأشير إلى أنه وفقاً لتنفيذ المرسوم ذي الصلة، عقدت مؤتمرات دولية حول "المفكر الأذربيجاني المعروف: نعمة الله ناخجواني " في ناختشوان ونشر كتاب بعنوان "المفكر الأذربيجاني المعروف نعمت الله ناخجواني " على أساس مواد المؤتمر بدعم من مؤسسة المعرفة لدى رئاسة رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناختشوان ذات الحكم الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، قامت مؤسسة المعرفة بنشر كتاب "نعمت الله ناخجواني: القدر والفن" من إعداد فرع ناختشوان للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم، بالإضافة إلى نشر تفسير "الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية" في ثلاثة مجلدات. وبغية تنفيذ المرسوم أعدت اللجنة الحكومية للبث التلفزيوني والإذاعي لناختشوان فيلماً وثائقياً بعنوان " عالم التفسير نعمة الله ناخجواني " وتمت تغطية المواد والأحداث الإعلامية. أعرب الأكاديمي إسماعيل حاجييف نيابة عن جميع ممثلي العلم والمجتمع عن شكره لرئيس المجلس الأعلى على اهتمامه ورعايته الفائقة لدراسة ونشر وترويج االتفسير المكون من ثلاثة مجلدات الذي يعد ثمرة غنية للابداع المثالي من تراث نعمة الله ناخجواني.

ألقت رئيسة قسم السياسة الإنسانية والمنظمات العامة في المجلس الأعلى لجمهورية ناختشوان ذات الحكم الذاتي سورة سيد كلمة في حفل الإشهار وتحدثت فيها عن الإجراءات العديدة المتخذة لدراسة وترويج تاريخ الأرض القديمة وحياة وأنشطة شخصياتها التاريخية البارزة وتراثها السياسي والعلمي والأدبي. قالت إن نعمت الله ناخجواني معروف ومحترم ليس فقط في أذربيجان وتركيا، ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم باعتباره مؤلفاً لأطروحات وتفسيرات ورسائل علمية وفلسفية شهيرة. تحفظ أعماله باللغات الأذربيجانية والعربية والفارسية والتركية الآن في المكتبات والمتاحف في تركيا. تم تقديم النسخة الإلكترونية من 12 مخطوطة لنعمة الله ناخجواني محفوظة في المكتبات التركية إلى فرع ناختشوان للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم بمساعدة القنصلية العامة لتركيا في ناختشوان.

قالت السيدة سورة سيد: إن "الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية" تفسير علمي نظري للقرآن الكريم من تأليف صاحب المعرفة العميقة والصفات الأخلاقية العالية نعمة الله ناخجواني دون اللجوء إلى تأويلات أخرى ومكرس للدراسات الإسلامية ". وهو أعظم مساهمة للعالم الإسلامي ككل. هذه المخطوطة الأصلية باللغة العربية محفوظة في مكتبة قصر طوبغابي لأحمد خان الثالث. نُشر عام 1908 في دار الطباعة العثمانية بتركيا في مجلدين. يغطي الكتاب تفسير 114 سورة من القرآن الكريم ويتحدث عن الطريق الذي يؤدي الإنسان إلى الكمال ومقامات قدرة الله وعلوية النبوة.

وأشير إلى أن الإصدار الأول من التفسير المكون من ثلاثة مجلدات باللغة الأذربيجانية له أهمية خاصة في تاريخ الدين. إن ميزة تفسير عالم اللاهوت الشهير نعمت الله ناخجواني على التفسيرات الأخرى هي أن كل آية من القرآن تم تفسيرها على حدة وتم إعداد أول تفسير كامل في تاريخ الإسلام. قدمت مترجمة تفسير نعمة الله ناخجواني الموظفة في فرع ناختشوان للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم دكتوراه الفلسفة في علم الفلسفة نرجيز إسماعيلوفا مساهمة كبيرة في تاريخ الفكر الروحي لأذربيجان من خلال هذا العمل. تم إعداد هذا المنشور على أساس ترجمة علي إحسان توركا إلى التركية ويتميز ببساطته ووضوحه والاختيار الصحيح للتعابير والعبارات الدينية.

انضم الحدث عبر الإنترنت مدير معهد الفنون واللغة والأدب لفرع ناختشوان للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم الباحث الديني علي إحسان توركان والعضو المراسل للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم أبو الفضل غولييف ورئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية في جمهورية ناختشوان ذاتية الحكم وقار باباييف ورئيس الشورى في عهد القاضي لجمهورية ناختشوان ذاتية الحكم صاحب محمدوف ومترجمة التفسير من اللغة التركية الموظفة في فرع ناختشوان للأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم دكتوراه الفلسفة في علم الفلسفة نرجيز إسماعيلوفا وتحدثوا بصورة مفصلة عن حياة ونشاط العالم الإسلامي البارز والأبحاث المنفذة في هذا الصدد وأهمية النشرة وجوهر التفسير.

بعد ذلك، تمت مشاهدة عرض تفسير"الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية" المكون من ثلاثة مجلدات لنعمة الله ناخجواني.