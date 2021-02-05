إطلاق خدمة إلكترونية للتطعيم ضد مرض كوفيد-19

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

أطلقت الوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإجباري خدمة إلكترونية جديدة تسمى "موعد لقاح . " COVID-19.

أبلغت وكالة الدولة أذرتاج عن ذلك.

وفقاً للمعلومات، فإن الغرض من إنشاء الخدمة الإلكترونية هو توزيع الطعون وفقاً لإمكانيات المؤسسات الطبية وإدارة تدفق الأشخاص بشكل فعال. في الوقت نفسه، توفر خدمة الانتظار عبر الإنترنت وقت المواطنين، حيث يتم تقليل الوقت الذي يقضونه في الانتظار في الطابور في نقاط التطعيم.

وفقًا لـ"إستراتيجية التطعيم ضد COVID-19 في جمهورية أذربيجان للأعوام 2021-2022"، سيستخدم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً ويزيده هذه الخدمة الإلكترونية في المرحلة الأولى. وبالتالي، من أجل استخدام الخدمة، يجب على المواطنين زيارة الموقع الإلكتروني https://randevu.its.gov.az/ واختيار خدمة "موعد لقاح COVID-19". بعد ذلك، من أجل الوقوف في قائمة الانتظار عبر الإنترنت في النافذة التي تفتح، يجب على المواطن أولاً إدخال الرقم التسلسلي لبطاقة الهوية ورمز FIN والنقر على "تحقق". بعد ذلك يجب على المواطن تحديد نقطة التطعيم وتاريخ ووقت الموعد من القائمة المقدمة وإدخال رقم الهاتف المحمول. بعد اكتمال التسجيل، سيتم إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله لتسجيل قائمة الانتظار. تشير الرسالة إلى تاريخ ووقت ومكان الجرعة الأولى.

من الجدير بالذكر أنه لا حاجة هناك لإعادة التسجيل للجرعة الثانية بعد 28 يوماً من الجرعة الأولى. هذا لأنه أثناء التطبيق الأول، يتم إعطاء قائمة انتظار إلكترونية تلقائية للجرعة الثانية في نفس الفاصل الزمني والمكان.

إذا أراد مواطن تغيير وقت أو مكان التطعيم، فعليه إعادة التسجيل.

عند الاقتراب من مؤسسة طبية في الوقت المحدد ، يجب على المواطن تقديم بطاقة هوية إلى المسجل.

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الذين اجتازوا اختبار COVID-19 في العام الماضي يتم تحديدهم تلقائياً بواسطة نظام الانتظار عبر الإنترنت ولا يتم تسجيل طلباتهم.

هنا يمكنكم مشاهدة فيديو توضيحي تعليمي حول كيفية الوقوف في الطابور عبر الإنترنت للتطعيم ضد COVID-19.