وكالة الأمن الغذائي تفرض قيودا على استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومنتجات الدواجن من الهند وألمانيا وويلز

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

قالت وكالة الأمن الغذائي في بيان إن المنظمة العالمية لصحة الحيوان سجلت انفلوانزا الطيور شديدة الامراض في عدد من اراضي الهند وألمانيا وويلز.

أفادت أذرتاج عن بيان الأمن الغذائي أنها فرضت قيودا مؤقتة على استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومنتجات الدواجن من البلدان المذكورة مع اشعار جهاز الجمارك بطلب تشديد الاجراءات.