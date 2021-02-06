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    سماح تصدير التفاح من 27 مؤسسة اخرى الى الاتحاد الروسي

    ٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:٢١]

    باكو، 5 فبراير، أذرتاج

    تواصل اتخاذ تدابير مشتركة من جانب وكالة الأمن الغذائي مع المؤسسات ذات الصلة من اجل رفع القيود المفروضة على تصدير بعض المنتجات من أذربيجان الى الاتحاد الروسي.

    قالت وكالة الأمن الغذائي إن المناقشات المنظمة بين وكالة الأمن الغذائي والخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية (روس سيل خوز نادزور) حول القضية وتحليل المعلومات المقدمة من قبل الوكالة ادت الى صدور السماح لـ27 مؤسسة اخرى بتصدير التفاح الى الاتحاد الروسي ابتداء من 8 فبراير.

    واضافت أن المناقشات المذكورة مستمرة بين الطرفين.

     

    AZERTAG.AZ :سماح تصدير التفاح من 27 مؤسسة اخرى الى الاتحاد الروسي
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