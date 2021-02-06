صندوق النفط يحصل على 244.9 مليون دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"
AzerTAg.az
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
باكو، 5 فبراير / شباط، (أذرتاج)
حصل صندوق النفط الاذربيجاني على 244 مليون و946 ألف دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من حر الخزر.
افادت وكالة اذرتاج قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" في عام 2020 بلغت 3 مليارات و522.7 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٤٦]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١١:٤٩]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١١:٣٦]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [١٢:١٧]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٥٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٣٣]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٣٦]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٩]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٤٦]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١١:٤٩]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١١:٣٦]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٣٨]
٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٥]
٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:٣٩]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٥٩]
٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٧]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢١]
٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٢]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠٩:٠٩]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٥]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٦]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠٦]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:٤٦]
٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:٤٥]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:٥٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٢٠]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:٢١]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:١٠]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٢٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢١:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك