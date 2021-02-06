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    اعلان حجم صادرات من النفط الخام عبر نوفوروسيسك وسوبسا خلال العام الماضي

    ٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٤٦]

    باكو، 6 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    صدرت البلاد 28.4 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) في العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم تصدير حوالي 2.9 مليون طن أو 9.2 في المائة أقل من النفط مقارنة بالعام السابق.

    تم تصدير 0.6 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو- نوفوروسيسك" و4.2 مليون طن عبر خط أنابيب "باكو – سوبسا" و0.7 مليون طن عبر ميناء "باكو – تبليسي – جيهان".

    AZERTAG.AZ : اعلان حجم صادرات من النفط الخام عبر نوفوروسيسك وسوبسا خلال العام الماضي
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