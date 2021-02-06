أذربيجان: تسجيل 115 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و201 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 6 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 115 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 201 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 231 ألف و22 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 224 ألف و961 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3156 مريض ويستمر علاج 2905 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و446 ألف و300 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6582 فحص طبي.