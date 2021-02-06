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    إعلان حجم الغاز الأذربيجاني المباع لتركيا وجورجيا خلال العام الماضي

    ٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٨]

    باكو، 6 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم اعلان حجم الغاز الاذربيجاني المباع لتركيا وجورجيا خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم نقل 11.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى تركيا (4.7 مليار متر مكعب عبر "تاناب" والباقي عبر خط أنابيب الغاز "باكو - تبيليسي – أرضروم") و0.01 مليار متر مكعب من الغاز الى أوروبا (تم ضخ هذا الحجم في خط الأنابيب للاختبار) و1.1 مليار متر مكعب من الغاز الى جورجيا (0.9 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز" والباقي من "سوكار" عبر خط أنابيب الغاز "باكو - تبليسي – أرضروم و1.2 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب "غازي محمد – قازاخ".

    وبلغت مبيعات الغاز من أذربيجان في العام الماضي 13.5 مليار متر مكعب وزاد هذا الرقم 1.8 مليار متر مكعب أو 15.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.

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