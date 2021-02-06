الدبلوماسي الليبي يصلي في مسجد زنجيلان الذي دمره الأرمن (فيديو)

زنجيلان، 6 فبراير / شباط، (أذرتاج)

صلى الدبلوماسي الليبي في المسجد المدمر من قبل الأرمن في مدينة زنجيلان الأذربيجانية.

افادت وكالة أذرتاج انه بعد التعرف على الآثار الدمار التي خلفها الأرمن في زنجيلان، قام القائم بالأعمال الليبي في أذربيجان أشرف آدم بزيارة مسجد مدينة زنجيلان وصلى فيه.

يذكر أن أرمينيا دمرت وأهانت المساجد في جميع أراضينا المحتلة ورعت الخنازير والماشية فيها.

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16126238175764613318.mp4