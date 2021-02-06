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    ارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي الأذربيجاني في الخارج بنسبة 15.6 % في العام الماضي

    ٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٥‎]

    باكو، 6 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ارتفع مبيعات الغاز الطبيعي الاذربيجاني في الخارج بنسبة 15.6 في المائة خلال العام الماضي.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان البلد انتج خلال العام الماضي 37.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (1 مليار متر مكعب أو 2.6 في المائة أقل من المتوقع) وذلك أكثر 1.5 مليار متر مكعب أو 4.2 في المائة قياسا الى الفترة ذاتها من 2019م الماضي.

    تم انتاج 7.3 مليار متر مكعب من الغاز من "سوكار" و11.7 مليار متر مكعب من كتلة "أذري – جيراق – جونشلي" و18.1 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز".

    AZERTAG.AZ :ارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي الأذربيجاني في الخارج بنسبة 15.6 % في العام الماضي
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